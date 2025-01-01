Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 7Folge 126
Folge 126: Ne glatte Sex

22 Min.Ab 12

Welches Geheimnis wollte der Schüler Tobias Nickel veröffentlichen, als er am PC der Schule erstochen wurde? Zwischen Notendruck und Erfolgszwang ermitteln die Kommissare im grausamen Alltag Schule.

