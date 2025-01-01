Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Eifersucht ist eine Sucht

SAT.1Staffel 7Folge 133
Eifersucht ist eine Sucht

Eifersucht ist eine SuchtJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 133: Eifersucht ist eine Sucht

22 Min.Ab 12

Laura Lehmanns Albtraum wird zur Realität: Ihre Wohnungstür wird aufgebrochen und der Täter tötet ihren Freund Max Voigt mit einer Axt. Als der Verdächtige dann auch noch Geiseln in einem Linienbus nimmt, droht die Situation zu eskalieren...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen