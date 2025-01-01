Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 136: Bombenstimmung
22 Min.Ab 12
Nach einem Streit mit seiner Ehefrau wird Leonard Erdmann in seinem Wagen von einer Bombe getötet. Zunächst sieht alles nach einem Racheakt aus, doch dann stoßen die Kommissare auf einen 15 Jahre alten Fluch ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1