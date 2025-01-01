Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Bombenstimmung

SAT.1Staffel 7Folge 136
Bombenstimmung

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 136: Bombenstimmung

22 Min.Ab 12

Nach einem Streit mit seiner Ehefrau wird Leonard Erdmann in seinem Wagen von einer Bombe getötet. Zunächst sieht alles nach einem Racheakt aus, doch dann stoßen die Kommissare auf einen 15 Jahre alten Fluch ...

