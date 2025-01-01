Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 158: Asozial
22 Min.Ab 12
Der 64-jährige Harald Schulte stirbt in seinem Bett an einer Rauchvergiftung - ein Unbekannter hatte einen Molotowcocktail in die Wohnung geworfen. Hatte es der Täter nur auf den hilflosen Rentner oder die komplette Familie abgesehen?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1