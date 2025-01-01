Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 164: Der Un-Bekannte
21 Min.Ab 12
Am Ufer des Rheins wird ein bewusstloser und schwer verletzter Mann gefunden. Seine Identität ist unklar und auch woher die Verletzungen stammen. Während die Ärzte um das Überleben des Mannes kämpfen, fischen die Kommissare die Leiche einer Frau aus dem Fluss.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1