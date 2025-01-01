Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 166: Die Schöne und der Freak
22 Min.Ab 12
Julia Henkel wollte für ihren Freund Frederik strippen - plötzlich bricht er vergiftet vor ihren Augen zusammen. Die Ermittlungen laufen schleppend, denn zwischen den Kommissaren herrscht nicht die beste Stimmung ...
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1