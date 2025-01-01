Zum Inhalt springenBarrierefrei
Isabelle Schneider wird in ihrem Haus von einem maskierten Einbrecher überfallen, erst im letzten Moment kann sie dem Fremden das Messer entwenden. Blind vor Angst sticht sie zu und flieht zu ihrem Nachbarn. Doch als die Polizei das Haus durchsucht, finden sie die Leiche ihres Ehemannes Peter ...

