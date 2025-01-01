Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Stummer Tod

SAT.1Staffel 7Folge 18
Stummer Tod

Stummer TodJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 18: Stummer Tod

22 Min.Ab 12

Die gehörlose Schülerin Rafaela Kürtgen wird auf offener Straße von einem Unbekannten bedrängt. Kurze Zeit später ist die junge Frau tot. Auf der Suche nach dem Täter werden die Kommissare mit einer grausamen Wahrheit konfrontiert ...

