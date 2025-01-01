Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 19: Tod von der Stange
22 Min.Ab 12
Die Tänzerin Natascha Röder bricht während ihrer Show tot zusammen. Schnell ist klar: Es war heimtückischer Mord. Stück für Stück kommen die Kommissare einer todbringenden Mixtur aus zerstörten Schicksalen und erbarmungslosen Rachegelüsten auf die Spur ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
