Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 32: Synthetischer Tod
22 Min.Ab 12
Es sollte die Party ihres Lebens werden, doch dann kam der Tod: Falk Selbach und Nils Jungblut schlucken zwei Ecstasy-Pillen und müssen qualvoll sterben. Niemand weiß, wie viele dieser Pillen noch im Umlauf sind. Können die Kommissare weitere Todesfälle verhindern?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
