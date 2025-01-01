Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 38: Tod im Fokus
22 Min.Ab 12
Der 18-jährige Matthias Hanke beobachtet seine Nachbarn auf Schritt und Tritt und filmt alles, was ihm vor die Linse kommt. Als er aber eines Nachts beobachtet, wie jemand eine Frau im Wald vergräbt, ist das sein Todesurteil ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
