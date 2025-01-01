Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Tod im Fokus

SAT.1Staffel 7Folge 38
Tod im Fokus

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 38: Tod im Fokus

22 Min.Ab 12

Der 18-jährige Matthias Hanke beobachtet seine Nachbarn auf Schritt und Tritt und filmt alles, was ihm vor die Linse kommt. Als er aber eines Nachts beobachtet, wie jemand eine Frau im Wald vergräbt, ist das sein Todesurteil ...

