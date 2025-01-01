Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 44: Tödliches Verlangen
22 Min.Ab 12
Svenja Havermann stürzt voller Drogen im Kopf von ihrer Dachterrasse. Ihre Schwester Corinna und deren Freund Michael geraten unter dringenden Tatverdacht. Haben sie Svenja heruntergestoßen?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
