SAT.1Staffel 7Folge 56
Folge 56: Letzte Verbindung

22 Min.Ab 12

Die 19-jährige Elisa Heidkamp wird entführt. Doch es gelingt ihr, ein altes Radio zu einem Funkgerät umzubauen und so eine Verbindung zur Außenwelt herzustellen. Dadurch können die Kommissare ihre Fährte aufnehmen, bis die Verbindung plötzlich abbricht. Werden Conny Niedrig und Bernie Kuhnt Elisa finden, bevor der Entführer die Nerven verliert?

