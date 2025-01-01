Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 61: Mit Herz und ohne Verstand
22 Min.Ab 12
Ein junges Liebespaar versucht, einen Gemüsehändler auszurauben. Statt auf eine satte Beute stoßen sie zwischen Obst und Gemüse auf die tote Frau des Händlers und geraten unter Verdacht.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1