Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Lebensmüde

SAT.1Staffel 7Folge 63
LebensmüdeJetzt kostenlos streamen

Folge 63: Lebensmüde

22 Min.Ab 12

Die Masseurin Fiona Berger wird erdrosselt in ihrem Auto gefunden. Die Tatwaffe, ein exklusives Seidentuch, verweist auf einen Serientäter. Doch warum hinterlässt der Täter jedes Mal seine Signatur?

SAT.1
