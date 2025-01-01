Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 7Folge 67
22 Min.Ab 12

Die Hausfrau Rita Müller macht eine erschreckende Entdeckung, die zur Aufklärung des Mordes an der erdrosselten Millionen-Erbin Gabi Ruben führen könnte. Doch noch bevor sie ihr Wissen preisgeben kann, wird sie selbst ermordet.

SAT.1
