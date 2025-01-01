Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 7Folge 7
Folge 7: Zweifel

22 Min.Ab 12

Eine verschwundene Leiche, ein verurteilter Mörder und eine Tasche, die wie aus dem Nichts auftaucht - mit neuen Beweisen in einem alten Mordfall. Für die Kommissare Niedrig und Kuhnt offenbart sich der schreckliche Verdacht, dass ein eiskalter Killer weiterhin sein Unwesen in Duisburg treibt.

