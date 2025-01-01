Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 72: Geschwisterbande
22 Min.Ab 12
Ausnahmezustand auf dem Polizeipräsidium: Die Kommissarin Conny Niedrig wird als Geisel genommen. Die Forderung: Freilassung eines Häftlings. Als zusätzliches Druckmittel entführen die Täter Connys Bruder Andreas Niedrig. Wird die Forderung nicht erfüllt, soll er sterben. Außerdem drohen die Kidnapper damit, eine Bombe in Duisburg hochgehen zu lassen.
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
