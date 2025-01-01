Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 7Folge 73
Folge 73: Bis einer weint

22 Min.Ab 12

Celia Merz liegt tot in ihrem Zimmer. Alles sieht nach einem tragischen Suizid aus, aber es gibt Ungereimtheiten bei den Ermittlungen. Schluckte die junge Frau freiwillig die Schlaftabletten oder entpuppt sich der ganze Fall als ein perfekt inszenierter Mord?

SAT.1
