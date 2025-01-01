Und plötzlich war alles andersJetzt kostenlos streamen
Folge 77: Und plötzlich war alles anders
22 Min.Ab 12
Daniela Kaiser überlebt den Sturz von einem Hochhausdach. Handelt es sich um versuchten Mord oder um eine Selbsttötung? Die Kommissare befragen die schwer verletzte Frau, doch diese schweigt eisern. Was hat sie zu verbergen?
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
