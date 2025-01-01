Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Stumpfe Gewalt

SAT.1Staffel 7Folge 90
Stumpfe Gewalt

Stumpfe GewaltJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 90: Stumpfe Gewalt

22 Min.Ab 12

Der Schüler Alex Kessler wird in aller Öffentlichkeit ins Koma geprügelt. Frustriert müssen die Kommissare feststellen, dass keiner im Viertel mit ihnen reden will. Brutale Prügeleien gehören zum Alltag der Jugendlichen, und es bleibt nicht bei einem Opfer ...

