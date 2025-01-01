Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 7Folge 93
Folge 93: Die Seelenfänger

22 Min.Ab 12

Die 18-jährige Mira Lessen wird völlig verängstigt auf einem Feldweg aufgegriffen. Das Opfer war Anhängerin einer Sekte. Dort ermitteln die Kommissare Conny Niedrig und Bernie Kuhnt zwischen Gehirnwäsche und dunklen Machenschaften.

