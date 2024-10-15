Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 100vom 15.10.2024
22 Min.
Ab 12

Sing um Dein Leben! Silke Peters will ein Star werden. Doch noch bevor sie bei einem Karaoke-Contest den großen Durchbruch erlebt, wird sie brutal ermordet. Steckt ihre ärgste Konkurrentin hinter der Tat oder kommt der Mörder aus einem ganz anderen Milieu? Denn Silke verbirgt ein dunkles Geheimnis.

SAT.1
