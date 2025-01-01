Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Tödliche Mitgift

SAT.1Staffel 8Folge 107
Folge 107: Tödliche Mitgift

22 Min.Ab 12

Verliebt, verlobt, vergiftet: Richard Simon stirbt nur Minuten vor seiner kirchlichen Trauung. Hat er kalte Füße bekommen oder wurde der Macho von seiner Vergangenheit eingeholt? Hat ihn eine seiner Ex-Frauen getötet oder steckt etwas anderes hinter der Tat?

