Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 110: Im Keim erstickt
24 Min.Ab 12
Der Travestiekünstler Matthias Reichel alias Amanda Sparkling wird nach einem Auftritt erdrosselt aufgefunden. Wer tötete den Mann mit der Vorliebe für Frauenkleider?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1