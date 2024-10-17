Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 116: Dreckiges Geschäft
22 Min.Folge vom 17.10.2024Ab 12
Das Leben auf der Straße endete für die Punkerin Lilly Reichel zwischen Müllsäcken. Die erste Spur führt zu einem dubiosen Streetworker. Doch er ist nicht der einzige, den die Kommissare auf der Liste haben. Ein verzwickter Fall mit einer bösen Überraschung.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1