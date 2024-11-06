Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Sendepause

SAT.1Staffel 8Folge 144vom 06.11.2024
Sendepause

SendepauseJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 144: Sendepause

21 Min.Folge vom 06.11.2024Ab 12

Der verheiratete Wirt Egon Hubert ist in Lilli verliebt. Als die Ermittler ihn erschlagen mit einer Whiskeyflasche im Keller auffinden, wird schnell Eifersucht zum Motiv des Mordes. Oder hat der Täter Egon aus einem ganz anderen Grund erschlagen? Denn wie sich später herausstellt, war er nicht der Einzige, der in Lilli verliebt war ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen