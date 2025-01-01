Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 149: Du gehörst mir
22 Min.Ab 12
Als Merle Bente mit ihrer Mutter telefoniert, wird sie Zeugin ihrer Entführung. Nachdem die Kommissare auf einen erbitterten Rosenkrieg stoßen, wird ihr Noch-Ehemann verdächtigt, etwas mit der Sache zu tun zu haben. Ist das der tatsächliche Grund für die Entführung oder gibt es noch einen Verdächtigen, den ein ganz anderes Motiv zu dieser Tat veranlasst hat?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
