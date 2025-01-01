Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 8Folge 149
Folge 149: Du gehörst mir

22 Min.Ab 12

Als Merle Bente mit ihrer Mutter telefoniert, wird sie Zeugin ihrer Entführung. Nachdem die Kommissare auf einen erbitterten Rosenkrieg stoßen, wird ihr Noch-Ehemann verdächtigt, etwas mit der Sache zu tun zu haben. Ist das der tatsächliche Grund für die Entführung oder gibt es noch einen Verdächtigen, den ein ganz anderes Motiv zu dieser Tat veranlasst hat?

SAT.1
