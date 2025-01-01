Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 15: Der Egoist
22 Min.Ab 12
Eigentlich will Timo Bäumer nur eines im Leben: Skateboard fahren. Aber dann liegt der 18-Jährige erschlagen neben einer Half Pipe. War seine Leidenschaft jemandem ein Dorn im Auge? Oder steht der Mord im Zusammenhang mit einer Serie von Raubüberfällen?
