Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Faltenfrei - Vogelfrei

SAT.1Staffel 8Folge 162vom 20.11.2024
Faltenfrei - Vogelfrei

Faltenfrei - VogelfreiJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 162: Faltenfrei - Vogelfrei

22 Min.Folge vom 20.11.2024Ab 12

Als Trudi Schüttler ihre eigene Antifalten-Party nicht überlebt, gerät der zwielichtige Schönheitschirurg Dr. Friedrich Melzer ins Visier der Fahnder. Der Fall nimmt jedoch eine plötzliche Wende, als Trudis Papagei zu sprechen beginnt. Ein wertvoller Zeuge?

