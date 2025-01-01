Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 166: Der Mann ohne Erinnerung
22 Min.Ab 12
Abgestochen und vergessen: Die Psychiaterin Patrizia Wagner wird in ihrer Wohnung brutal niedergestochen. Einziger Zeuge: ihr Schwager Jonas Ritter. Dieser kann sich jedoch an nichts erinnern. Er gibt an, kein Kurzzeitgedächtnis mehr zu haben. Lügt er? Erst ein scheinbar aufgeklärter Mord führt die Kommissare auf die Spur des wahren Täters.
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
