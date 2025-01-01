Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Das Handicap

SAT.1 Staffel 8 Folge 171
Das Handicap

Das HandicapJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 171: Das Handicap

23 Min. Ab 12

Kleine Ursache, große Wirkung - musste Chartiy-Lady Verena Rotbaum wirklich sterben, weil sie den kleinwüchsigen Freund von Tochter Valentina nicht akzeptieren konnte? Die Kommissare gehen der Sache auf den Grund, und langsam aber sicher beginnt die glanzvolle Fassade der Vorzeigefamilie zu bröckeln.

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

