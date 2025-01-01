Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Töchter der Erde

SAT.1Staffel 8Folge 174
Töchter der Erde

Töchter der ErdeJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 174: Töchter der Erde

22 Min.Ab 12

Teuflische Rituale: Die Leiche einer bizarr geschmückten jungen Frau führt die Kommissare zu einem Bauernhof, den eine Gemeinschaft von Frauen bewohnt. Schnell wird klar, dass hinter der idyllischen Fassade des Hofes menschliche Abgründe lauern, die jederzeit weitere Opfer fordern können.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen