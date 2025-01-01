Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 26: Bittersüß
22 Min.Ab 12
Zwischen der Familie Capecchi und den Brüdern Werthal tobt ein Übernahmekrieg. Objekt der Begierde ist die Traditions-Eisdiele der Capecchis und beinahe jedes Mittel im Kampf darum ist erlaubt. Doch als schließlich Klaus Werthal zusammenbricht, besinnen sich die Streithähne und schalten die Polizei ein ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1