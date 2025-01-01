Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 30: Der Bestseller
22 Min.Ab 12
Die Autorin Tanja Mago ist verschwunden. Der einzige Hinweis auf ihren Verbleib: eine mit Blut geschriebene Nachricht. Im Rahmen ihrer Ermittlungen stoßen die Kommissare auf eine schreckliche Familientragödie ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1