Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Bauch, Beine, Tod

SAT.1Staffel 8Folge 66
Bauch, Beine, Tod

Folge 66: Bauch, Beine, Tod

22 Min.Ab 12

Die beiden Ermittlerinnen Nina Schmeuser und Katrin Becker schwitzen beim gemeinsamen Workout im Studio. Plötzlich fällt der attraktive Fitnesstrainer Jens während des Aerobic-Kurses tot um. Wurden dem berüchtigten Aufreißer seine zahllosen Affären zum Verhängnis?

SAT.1
