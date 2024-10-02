Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 82: Die diebische Elster
22 Min.Folge vom 02.10.2024Ab 12
Helena von Wetterstein liegt ausgeraubt und niedergeschlagen in ihrer Villa. Ihre Tochter Sophie beschuldigt die Angestellten, sie bestohlen zu haben - plötzlich wird aus einem Diebstahl ein brutaler Mord ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1