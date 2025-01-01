Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Jeder Schlag ein Treffer

SAT.1Staffel 8Folge 88
Folge 88: Jeder Schlag ein Treffer

22 Min.Ab 12

Maren Braun flüchtet vor ihrem gewalttätigen Ehemann ins Frauenhaus - kurz darauf wird er selbst schwer verletzt aufgefunden. Wurde der Täter zum Opfer? Die Kommissare versuchen, die Spirale der Gewalt zu stoppen, doch anscheinend sind sie immer einen Schritt hinterher...

SAT.1
