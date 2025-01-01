Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 110: Wahrheit oder Pflicht
22 Min.Ab 12
Wahrheit oder Pflicht? Der gesellige Abend dreier befreundeter Ehepaare artet in eine zügellose Orgie aus. Als am nächsten Morgen der Gastgeber erstochen aufgefunden wird, stoßen die Kommissare in ein Wespennest aus Habgier, Neid und sexuellen Abgründen, in dem nur eines keine Pflicht ist: die Wahrheit.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1