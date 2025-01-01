Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 114: Die dumme Ziege
22 Min.Ab 12
Die attraktive Bäuerin Susanne Liebig wird in ihrem eigenen Ziegenstall brutal mit einer Mistgabel erstochen. Der einzige Zeuge: Ziegenbock Hermann. Fesseln und Knebel lassen darauf schließen, dass die Tat geplant war. Doch was hat es mit den blutigen Fußsohlen des Opfers auf sich?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
