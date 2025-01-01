Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 119: Kassensturz
22 Min.Ab 12
Der Supermarktleiter Heinz Kaufmann wird brutal niedergeschlagen und anschließend erstickt. Alles deutet auf einen Raubmord hin, bis die Kommissare brisante Sexvideos finden. Musste Kaufmann sterben, weil er etwas gesehen hat, das er nicht sehen durfte?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
