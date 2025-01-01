Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Vatersehnsucht

SAT.1Staffel 9Folge 127
Folge 127: Vatersehnsucht

22 Min.Ab 12

Der Choleriker Rainer Pusch wird tot in seiner Wohnung gefunden. Seine Familie ist zerrissen: Eine misshandelte Mutter, zwei ungleiche Töchter - die eine vom Vater gehasst, die andere vergöttert - geben den Kommissaren Rätsel auf. Welches Drama spielte sich tatsächlich hinter verschlossenen Türen ab?

SAT.1
