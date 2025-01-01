Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 143: Teuflisches Verlangen
22 Min.Ab 12
Bei der Obduktion einer Leiche stellt der Rechtsmediziner John Adams entsetzt fest, dass die Tote seine Tochter Amy ist. Jahrelang hatte er keinen Kontakt mehr zu ihr. Vom Schmerz überwältigt macht er sich auf die Suche nach dem Täter.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1