Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 144: Pack schlägt sich...
21 Min.Ab 12
Im Vorgarten der Familie Schulz wird Schichtarbeiter Werner Schulz tödlich von einem Hammer getroffen. Die Ermittlungen kreisen rund um Nachbarschaftsstreitigkeiten, Beschuldigungen und tote Gartenzwerge. Doch die Lage spitzt sich immer weiter zu: Können die Kommissare einen zweiten Mord verhindern?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1