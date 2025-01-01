Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 9Folge 21
Folge 21: Kuss des Todes

22 Min.Ab 12

Lediglich zwei Schüsse, die durch die Nacht hallen, deuten auf einen kaltblütigen Mord hin, dem der spielsüchtige Rafael Spons zum Opfer fällt. Hat sein Stiefbruder Max - ein erfolgreicher junger Boxer - etwas mit seinem Tod zu tun? Die Kommissare packt das Boxfieber und so ermitteln sie zwischen Halbwahrheiten, Wettleidenschaft und verschmähter Liebe im Rotlichtmilieu ...

