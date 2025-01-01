Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 9Folge 60
Folge 60: Echte Freunde

22 Min.Ab 12

Auf dem Junggesellenabschied von Timo Gärtner geht es heiß her. Der Alkohol fließt in Strömen, und die beiden Edelhuren Nora Elsner und Chantal Haas versüßen dem zukünftigen Bräutigam den Abschied aus dem Single-Leben. Doch die hemmungslose Party-Orgie nimmt ein tödliches Ende.

SAT.1
