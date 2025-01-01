Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 7
22 Min.Ab 12

Als der übergewichtige Uwe Brandner tot an einen Stuhl gefesselt gefunden wird, stellt sich heraus, dass er vermutlich beim Essen erstickt ist. Doch die Indizien sprechen gegen einen Unfall. Wer kann also ein Motiv gehabt haben, Uwe so qualvoll zu töten?

