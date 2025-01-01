Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 7: Schnitzeljagd
22 Min.Ab 12
Als der übergewichtige Uwe Brandner tot an einen Stuhl gefesselt gefunden wird, stellt sich heraus, dass er vermutlich beim Essen erstickt ist. Doch die Indizien sprechen gegen einen Unfall. Wer kann also ein Motiv gehabt haben, Uwe so qualvoll zu töten?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1