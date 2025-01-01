Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 76: Traumfrau
22 Min.Ab 12
Rolf Hansen stürzt vom Dach eines Hochhauses. War es ein Selbstmord oder wurde er heimtückisch hinuntergestoßen? Die Spur führt zu einem zwielichtigen Paartherapeuten, der Conny und Bernie ganz schön ins Schwitzen bringt.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1