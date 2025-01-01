Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 79: Das Großmaul
22 Min.Ab 12
Der Bauarbeiter Kalle Köhler bricht tot auf dem Dixi-Klo einer Baustelle zusammen. Er wurde vergiftet. Es stellt sich heraus, dass das Opfer die Finger nicht von Frauen lassen konnte, obwohl er verheiratet war. Und damit wird den Kommissaren klar, dass die Liste der Verdächtigen lang ist ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1