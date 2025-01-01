Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 88: Allein gelassen
22 Min.Ab 12
Spurlos verschwunden - die 16-jährige Nele Meller ist wie vom Erdboden verschluckt. Ihre Mutter Fiona ist verzweifelt. Für die Kommissare beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn mit jeder Sekunde schwinden die Hoffnungen, das hübsche Mädchen lebend zu finden ...
